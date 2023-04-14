Юрист рассказала, за что могут отобрать садовый участок

Юрист Екатерина Антонова рассказала причины, по которым у россиян могут забрать садовый участок. Как сообщает «Царьград», штрафов за сорняки дачникам можно не бояться, а вот серьезно наказать могут за незаконные постройки.

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По словам специалиста, штрафные санкции за одуванчики, которыми часто пугают россиян, обычных садоводов не касаются. Они применяются лишь к арендаторам земель сельскохозяйственного назначения.

«Максимум дачника могут наказать за то, что он допустил распространение на своей территории борщевика Сосновского. И то за это оштрафуют всего на 500 рублей», — подчеркнула она.

Антонова отметила, что также штрафы грозят тем, кто превратил участок в свалку. Также санкции могут применить к тем, кто закапывает отходы после пикника и сжигает мусор на своей территории.