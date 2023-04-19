Эксперт: Из рекордно введенного жилья в России 42 процента осталось не продано

В прошлом году в России был поставлен рекорд по вводу жилья, из которых 42 процента осталось не продано. Если раньше было время обманутых дольщиков, то сейчас - обманутых ожиданий застройщиков. Об этом в среду в Сочи заявил журналистам председатель секции Экспертного совета комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы РФ, президент Международной ассоциации фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования Валерий Казейкин во время пресс-подхода в рамках пленарного заседания "Вызовы рынка недвижимости - 2023: трансформация спроса и поиск клиентов" Всероссийского жилищного конгресса, который проходит в городе-курорте.

Фото: Российская Газета Российская Газета

- Доступность жилья снизилась: в последние годы доходы населения падают, а цены на жилье растут. Раньше был период обманутых дольщиков, а сейчас - обманутых желаний застройщиков, - отметил он и спрогнозировал падение цен, уточнив, что сейчас застройщики предлагают скидку на объекты недвижимости в 15 процентов:

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- Не может этот пузырь дальше надуваться, он может схлопнуться, но лучше, чтобы этого не произошло, - продолжает эксперт. - Рынок не любит скачков, переход должен быть плавным.

По его словам, в этом году строительство упало на 22 процента. В России насчитывается 1118 городов, из которых в 600 жилье не строится. Казейкин добавил, что для того, чтобы построить 160-квартирный дом, нужно 40 соток земли, а для того, чтобы построить 160 домов - 20 гектаров.

- Ситуация сложная, но рынок жилья не остановится, - отметила президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. - Если после 2018 года рынок недвижимости был на взлете, то в последние годы ситуация не столь благоприятная, и приходится столкнуться с изменениями райского периода. Доступность жилья снизилась примерно до уровня 2013 года. Раньше говорили: "Лучше риелтор сегодня, чем адвокат и доктор завтра", но мне кажется, что риелтор уже должен стать адвокатом и доктором, дополнительно оказывая и юридическую, и психологическую услугу. Риелтор - это и адвокат, и доктор.

Между тем в России подготовили очередной профессиональный стандарт - специалист по управлению коммерческой недвижимостью.

- Как вы знаете, наша страна сейчас системно подходит ко всем профессиям, - уточнил гендиректор Фонда развития профессиональных классификаций ТПП РФ Никита Первушин. - В России выпущено более двух тысяч профстандартов, из них четыре - в недвижимости. Это специалист по операциям с недвижимостью, специалист по определению кадастровой стоимости, специалист по кадастровому учету и регистрации прав в недвижимости и новый - специалист по управлению коммерческой недвижимостью. Также для специалистов по жилой недвижимости уже разработано семь профессиональных классификаций.

Как рассказал директор по работе с партнерами "Домклик" Дмитрий Чернов, рынок недвижимости растет, и спрос на ипотеку продолжает расти.

- В день мы получаем 18 тысяч заявок по ипотеке, - поделился статистикой он. - Подсчитано, что на ипотеку тратится 43 процента дохода, и это доступно. На одну зарплату можно позволить 53 процента квадратного метра жилья, это даже не шкаф, а, скорее, сумка. Рынок ипотеки у нас молодой. Если говорить про проникновение ипотеки в ряды покупателей, то оно составило 13 процентов. По сравнению с другими странами Россия находится не на пике - есть куда расти. По прогнозу, до 30-40 процентов. К тому же сейчас застройщики предлагают скидку от 7 до 12 процентов.

Чернов подчеркнул, что вторичное жилье остается флагманом рынка. По первичным объектам запрос вырос с 20 до 30 процентов. Но основной драйвер рынка - ИЖС, по которому ипотека выросла в 20 раз. Как говорил Марк Твен: "Покупайте землю - ведь ее уже больше никто не производит".

По мнению президента Российской гильдии риелторов Ирины Зыряновой, сейчас для объектов ИЖС начали разрабатывать классификацию. Говоря о потенциальном законе о риелторской деятельности, она отметила, что "риелторы не могут регулировать сами себя и хотят, чтобы государство им в этом помогло".

- Мы хотим понять, действительно ли государству необходим закон о риелторской деятельности, - объяснила она. - Сейчас мы его разрабатываем.

Как считает президент Гильдии риелторов Сочи Евгений Проскурин, жилой фонд в Сочи представлен нестандартно по сравнению с другими российскими городами.

- Курортная недвижимость распределена в нескольких сегментах, и тренд нераспроданного жилья к Сочи вообще никак не относится, но дефицита нет, - подчеркнул Проскурин. - Новый Генплан Сочи только собираются принять, фактически три года действовал мораторий на точечную застройку.

Сейчас ценовой уровень сочинского рынка жилья находится на верхней планке. В последнее время цена жилья в городе-курорте не изменилась, и снижения не прогнозируется. Правда, застройщики могут предложить реальную скидку в 10 процентов, считает он.

- Зато на курорте наблюдается тенденция к уменьшению площади, - продолжил эксперт. - Что говорить, если даже в Москве появились квартиры площадью 12 квадратных метров. Для Сочи 20 "квадратов" считается хорошим вариантом, пусть и не для постоянного проживания.

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