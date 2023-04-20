По итогам первого квартала 2023 года в России резко подорожали загородные дома — в среднем на 28 процентов (до 3,2 миллиона рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Такие данные приводят аналитики «Авито Недвижимости» в своем исследовании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В целом стоимость загородных объектов в стране увеличилась в среднем на 36,4 процента за год, до 3 миллионов рублей. Второе место по росту цен заняли дачи — они подорожали на 16,7 процента, до 700 тысяч рублей. Стоимость коттеджей и таунхаусов за год выросла на 9,6 и 8,4 процента — до 9,09 миллиона и 8 миллионов рублей соответственно.

Средняя стоимость одного квадратного метра в загородных объектах за год выросла на 31,4 процента, до 36,14 тысячи рублей. Наибольшее подорожание отметили в Волгоградской области, где цена «квадрата» увеличилась на 43,7 процента. Второе место по этому показателю заняла Новосибирская область (плюс 32,1 процента), а третье — Воронежская (плюс 30,4 процента). Отрицательную динамику цен зафиксировали только в Крыму — там «квадрат» загородной недвижимости подешевел на 1,8 процента.

Как отмечают аналитики, спрос на загородную недвижимость в России по сравнению с первым кварталом 2022 года вырос на 1,8 процента. При этом увеличился интерес только к домам — число запросов о покупке таких объектов выросло на 6,9 процента. Спрос на приобретение дач, коттеджей и таунхаусов снизился — на 14,1 процента, 11,2 процента и 0,7 процента соответственно.

Самый активный интерес к загородным объектам проявили жители Саратовской, Волгоградской и Ростовской областей — число запросов увеличилось на 29 процентов, 17,8 процента и 12,7 процента соответственно. Наибольшее снижение спроса специалисты зафиксировали в Калининградской, Омской и Ярославской областях — минус 17,4 процента, 7,4 процента и 6,9 процента соответственно.

«В 2023 году рынок загородного жилья останется стабильным: по сравнению с другими категориями недвижимости россияне активно приобретают загородную недвижимость и все больше используют для этого ипотеку. На этом фоне цены могут подрасти», — пояснил Сергей Хахулин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».