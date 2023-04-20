Хуснуллин: россиянам могут разрешить рассрочку на жилье

В России могут законодательно разрешить продажу жилья в рассрочку. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Мы рассмотрим возможность создания ссудно-сберегательных касс и ищем, как юридически дать возможность продажи жилья в рассрочку,» — сказал он.
Такой механизм есть. Он практически не прописан в российском законодательстве, поскольку фактически потерял актуальность, когда на рынок вышли банковские ипотечные кредиты, говорит директор по развитию компании «Метриум» Наталья Сазонова.
Наталья Сазонова директор по развитию компании «Метриум»
«Такой механизм существовал, он появился в Германии в середине прошлого века. Будущий покупатель жилья потихонечку накапливал деньги на ссудном счете, то есть вносил денежные средства и на них начислялся не очень большой процент. Когда накапливалась половина стоимости будущей покупки жилья, человек мог претендовать на ссуду из этой же кассы. Ему за счет средств, накопленных другими вкладчиками, выдавался кредит на чуть больший процент, чем начислялось на средства, которые он до этого накапливал. Условно, речь может идти о 3% на накопления и о 5% годовых на выдачу кредитных средств. Это позволяло решать жилищные вопросы за достаточно резонный процент банковской комиссии. Но для нашего покупателя это будет не так интересно, как современные банковские кредиты, потому что много времени уходит, чтобы накопить на первоначальный взнос. Застройщики согласятся, потому что в настоящий момент они сами предоставляют рассрочки. Единственное, застройщики в большинстве случаев отменяют скидку при покупке жилья в рассрочку. Если, покупая жилье при единовременной стопроцентной оплате или с использованием ипотечного платежа, покупатель может рассчитывать на скидку во многих жилых комплексах 10-15%, то при приобретении в рассрочку и внесении первоначального платежа 30-50% и дальше равными частями до двух лет, как правило, до окончания строительства дома, отменяется скидка. В остальном переплата для покупателя в рассрочку даже с отмененной скидкой все равно гораздо меньше, чем по итогу 25 лет за банковское финансирование».
Хуснуллин также допустил введение новых мер поддержки в рамках ипотечных программ. По его словам, в июне правительство вернется к оценке ситуации на рынке и предложит меры в зависимости от ее развития.
Исследование ЦИАН показало, что за последние три года действия льготной ипотеки средняя стоимость квадратного метра в новостройках России выросла на 82%: с 77,5 тысячи рублей до более чем 140 тысяч. В Москве средняя стоимость «квадрата» увеличилась скромнее — на 57%, до 322 тысяч рублей. Власти уже давно обращают внимание на слишком интенсивный рост цен. А в декабре прошлого года в компании «INFOLine-Аналитика» на основе данных единой информационной системы жилищного строительства подсчитали, что объем непроданных новостроек по всей стране приближается к 70%. Ситуация не так однозначна, считает основатель «БЕСТ-Новострой» и управляющий партнер платформы Dombook Ирина Доброхотова.
Ирина Доброхотова основатель «БЕСТ-Новострой» и управляющий партнер платформы Dombook
«Москва — здесь все, что на сегодня есть на экспозиции, а это 52 тысячи лотов, мы можем продать за 3,5 года. Это не перезатоваривание. В среднем квартиры реализуются за три года. Если квартир хватает, возникает вопрос, почему цены не падают. Первое — это себестоимость строительства, подорожала рабочая сила, и у застройщиков всегда есть запас, так как им не нужно работать — продал и строишь на эти деньги, у нас эскроу-счета, и финансирование ведет банк. Это называется проектное финансирование, обеспеченные стройки не останавливают, все дома будут достроены до конца. И у нас в элитке продажи приостановили, а цены тоже не падают, бизнес-класс выше 500 тысяч за квадратный метр, если по Москве смотреть, тоже ажиотажа особо нет, а все, что ниже 500 — комфорт-класс, конечно, если выходит, стартует, покупательский спрос сильный. В последнее время он вырос потому, что вырос доллар. 90% квартир продается с ипотекой, и ипотека как финансовый инструмент очень важна для россиян, и Путин сказал даже по вторичке рассмотреть, чтобы ипотеку брали, потому что только продав свое жилье, многие могут купить и рассчитывать на внесение залога в новостройку».
В то же время Марат Хуснуллин сегодня заявил, что для льготной ипотеки на «вторичку» от государства нужен большой объем денег, поскольку около 70% жилья продается на вторичном рынке, 30% — на первичном. Вице-премьер подчеркнул, что первичный рынок государство поддерживает. С точки зрения поддержки рынка вторичного жилья, по его словам, ключевым вопросом является снижение ключевой ставки вслед за сокращением темпов инфляции.
«Если ключевая ставка будет ниже, то и субсидирование не будет требоваться», — уточнил он, признав, что ставка по ипотеке на вторичное жилье сейчас достаточно высока.
В марте в среднем она составляла около 10%.