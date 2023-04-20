Хуснуллин: россиянам могут разрешить рассрочку на жилье

«Такой механизм существовал, он появился в Германии в середине прошлого века. Будущий покупатель жилья потихонечку накапливал деньги на ссудном счете, то есть вносил денежные средства и на них начислялся не очень большой процент. Когда накапливалась половина стоимости будущей покупки жилья, человек мог претендовать на ссуду из этой же кассы. Ему за счет средств, накопленных другими вкладчиками, выдавался кредит на чуть больший процент, чем начислялось на средства, которые он до этого накапливал. Условно, речь может идти о 3% на накопления и о 5% годовых на выдачу кредитных средств. Это позволяло решать жилищные вопросы за достаточно резонный процент банковской комиссии. Но для нашего покупателя это будет не так интересно, как современные банковские кредиты, потому что много времени уходит, чтобы накопить на первоначальный взнос. Застройщики согласятся, потому что в настоящий момент они сами предоставляют рассрочки. Единственное, застройщики в большинстве случаев отменяют скидку при покупке жилья в рассрочку. Если, покупая жилье при единовременной стопроцентной оплате или с использованием ипотечного платежа, покупатель может рассчитывать на скидку во многих жилых комплексах 10-15%, то при приобретении в рассрочку и внесении первоначального платежа 30-50% и дальше равными частями до двух лет, как правило, до окончания строительства дома, отменяется скидка. В остальном переплата для покупателя в рассрочку даже с отмененной скидкой все равно гораздо меньше, чем по итогу 25 лет за банковское финансирование».