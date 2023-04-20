$81.62-0.0489.46+0.09

В Подмосковье подешевел один тип жилья

Первичное жилье рядом с МКАД подешевело на 44 процента за год, средняя стоимость объекта достигла 26,1 миллиона рублей. Об этом сообщили аналитики «Инком-Недвижимости», передает РБК.

В Подмосковье подешевел один тип жилья
© globallookpress.com

На расположенные недалеко от МКАД объекты приходится пять процентов общего предложения. Также снизилась стоимость жилья, удаленного от МКАД на расстояние 21-40 километров — на 33 процента, до 10,2 миллиона рублей за лот. Доля предложения жилья данного типа занимает 26 процентов.

При этом подмосковная недвижимость, которая находится дальше от МКАД, подорожала. Дома и участки, расположенные на расстоянии 41-60 километров от кольцевой дороги, выросли в цене на 67 процентов, до 3,3 миллиона рублей, а удаленные более чем на 60 километров — на 57 процентов, до трех миллионов.

В среднем загородное жилье за год подешевело на 13 процентов, до 27,7 миллиона рублей за объект. Снижение цен на дома рядом с Москвой эксперты связывают с тем, что в продаже остались только малоликвидные варианты. В то же время дальше от МКАД появились новые варианты, в том числе более дорогостоящие.

Ранее аналитики портала «Мир квартир» назвали регионы России, где сильнее всего подешевели дачи и коттеджи. За год стоимость таких объектов наиболее заметно изменилась в Крыму.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий