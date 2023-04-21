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Названы города России с большим количеством нераспроданного жилья

Среди российских городов-миллионников наибольшее количество нераспроданных квартир и апартаментов в новостройках находится в Краснодаре. К таким выводам пришли аналитики bnMAP.pro, сообщает РИА Новости.

Названы города России с большим количеством нераспроданного жилья
© lenta.ru

Эксперты отметили, что во всех 16 городах-миллионниках доля превысила 50 процентов. Показатель в Краснодаре достиг 83. Городом с большим количеством нераспроданной недвижимости также назвали Омск — там на рынке остается 80 процентов жилья. Топ-3 списка замкнул Челябинск, где нераспроданными остаются 74 процента объектов. В Казани и Красноярске показатель достиг 73 процентов, при этом в Самаре зафиксировали долю в 71 процент.

Наименьшую долю нераспроданного первичного жилья зафиксировали в Екатеринбурге — 60 процентов, а также в Москве, где показатель достигает 57 процентов.

Ранее эксперты «Циан.Аналитики» заметили, что в восьми из 16 городов-миллионников России — Казани, Новосибирске, Волгограде, Екатеринбурге, Красноярске, Омске, Перми и Уфе — средняя стоимость частных домов оказалась ниже, чем средняя стоимость квартир массового сегмента.

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