Названы города России с большим количеством нераспроданного жилья

Эксперты отметили, что во всех 16 городах-миллионниках доля превысила 50 процентов. Показатель в Краснодаре достиг 83. Городом с большим количеством нераспроданной недвижимости также назвали Омск — там на рынке остается 80 процентов жилья. Топ-3 списка замкнул Челябинск, где нераспроданными остаются 74 процента объектов. В Казани и Красноярске показатель достиг 73 процентов, при этом в Самаре зафиксировали долю в 71 процент.