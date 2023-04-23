Цены на долгосрочную аренду жилья в России начали восстанавливаться

Рынок долгосрочной аренды в России начал постепенно восстанавливаться, так как ставки в большинстве крупных городов за месяц выросли. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на мнение участников рынка.

На рынке долгосрочной аренды впервые в 2023 году наметился позитивный тренд: средние ставки на крупнейших региональных рынках за месяц немного выросли. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России в апреле составила 21,1 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 30,8 тыс. руб. За месяц эти показатели выросли на 0,4% и 2% соответственно, отметили специалисты «ЦИАН.Аналитики».

Эксперты рынка сошлись во мнении, что в 2023 году впервые наметились положительные изменения на рынке аренды из-за возросшего спроса. Однако объем предложения все еще в три раза выше спроса. Из-за этого собственники жилья готовы желать определенные скидки для потенциальных нанимателей. При этом оживление на рынке аренды совпало с ростом спроса на первичном и вторичном рынке жилья.

Аналитики посчитали, что уменьшение предложения квартир в аренду за последний месяц произошло также из-за того, что собственники начали выставлять свое жилье на продажу. Кроме того, в ближайшие месяцы не должно произойти серьезных колебаний в цене на рынке долгосрочной аренды, так как лето — традиционное время отпусков, когда спрос на такую аренду обычно снижается.