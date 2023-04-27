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Москвичи бросились скупать дорогое жилье

По итогам марта 2023 года спрос на элитные новостройки Москвы вырос в 2,5 раза по сравнению с февралем. О том, что жители столицы бросились скупать дорогое жилье, говорится в исследовании агентства Intermark Real Estate, результаты которого приводит РБК.

Москвичи бросились скупать дорогое жилье
© Lenta.ru

Всего за месяц на московском рынке высокобюджетного нового жилья было заключено 70 сделок — на 156 процентов больше, чем месяцем ранее. Сделки с элитными новостройками составили 54 процента от общего количества договоров, заключенных в первом квартале текущего года. Эксперты отмечают, что рост спроса на такое жилье традиционно наблюдается в первые месяцы весны. При этом настолько значительный прирост замечен впервые.

«Многие состоятельные покупатели из-за непонимания возможного развития ситуации продлили период своих зимних каникул и начали подбирать объекты для покупки позже, сформировав тем самым отложенный спрос«, — рассказал генеральный директор Intermark Real Estate Дмитрий Халин.

По его словам, еще одним фактором стал рост курса доллара: многие держатели валютных банковских вкладов ожидали, когда курс поднимется, чтобы вложить средства в недвижимость.

60 процентов заключенных в марте сделок были совершены в ЦАО. Наиболее популярными районами у покупателей дорогого жилья стали Хамовники, Дорогомилово и Пресненский — на них с начала года пришлось 70 процентов спроса. В первом квартале 2023-го средняя площадь приобретенного жилья составила 116 квадратных метров, а средняя цена квадратного метра элитного жилья— миллион рублей. Общая стоимость приобретенного элитного жилья достигла 15 миллионов рублей — на 61 процент меньше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года спрос на аренду элитного жилья в Москве вырос на 15 процентов. Речь идет об объектах, стоимостью от 150 тысяч рублей в месяц.

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