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Названы города Подмосковья с сильно подорожавшими новыми квартирами

В первой половине апреля 2023 года квартиры в новостройках сильнее всего подорожали в подмосковных Люберцах — в среднем на 28,3 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м, до 9,74 миллиона рублей. Города Московской области с максимальным ростом цен на первичном рынке жилья назвали аналитики компании «Бест-Новострой» в своем исследовании, пишет РБК.

Названы города Подмосковья с сильно подорожавшими новыми квартирами
© Lenta.ru

Второе место занимает Пушкино — в этом городе новые квартиры выросли в цене на 24 процента, до 8,75 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров Долгопрудный, где первичное жилье подорожало на 23,7 процента, до 14,3 миллиона рублей.

Цены на квартиры в новостройках также заметно выросли в Красногорске (плюс 21,8 процента, до 9,56 миллиона рублей) и в Мытищах (плюс 13,1 процента, до 12,23 миллиона рублей). В целом по региону средняя стоимость лота на первичном рынке увеличилась на 12,9 процента, до 8,9 миллиона рублей, отметили в «Бест-Новострое».

«Лидерство Люберец связано с выходом за прошедший год семи новых корпусов. Рост цен здесь обусловлен изменением структуры предложения и вымыванием в течение года самых бюджетных объектов. Годовой рост в Пушкино вызван главным образом появлением в экспозиции сразу шести новых корпусов за прошедший год. Часть из них стартовала с ценами, превышающими средние значения по локации. Кроме того, в течение года здесь активно раскупалось наиболее доступное предложение», — прокомментировала управляющий партнер Dombook, основатель «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Ранее стало известно, что с начала года стоимость аренды частных домов сильнее всего подорожала в Алтайском крае и Саратовской области.

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