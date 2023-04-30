Что делать, если из-за соседей отключили газ

Газовые службы всё внимательнее проверяют газовое оборудование в жилых домах и при неполадках отключают подачу газа. Что делать, если из-за нарушений в одной квартире газ отключили сразу в нескольких соседних, а соседи не собираются что-либо исправлять? Об этом рассказали "РГ" эксперты.

Подачу газа могут приостановить в нескольких случаях, рассказывает член Ассоциации юристов России, юрисконсульт Екатерина Маслова. Среди них - отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, отсутствие необходимого притока воздуха, использование неисправного или разукомплектованного газового оборудования, обнаружение утечки газа, проведенное с нарушениями переустройство газового оборудования или же незаконное подключение к газовой сети.

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Приостановление подачи газа к внутриквартирному оборудованию осуществляется перекрытием запорного крана в квартире.

"В случае, если собственник не предоставляет специалистам газовой службы возможность приостановить газоснабжение в квартире, а, как правило, после информации о необходимости отключения газа, собственники в грубой форме начинают выгонять специалистов из квартиры, специализированная организация вынуждена перекрыть запорный кран на общедомовом стояке, например, с 1-го по 5-й этаж", - говорит Маслова.

Возобновление подачи газа к общедомовому стояку возможно только в случае предоставления виновником доступа к его газовому оборудованию для перекрытия крана в квартире, либо после устранения причин приостановки подачи газа. Возобновление подачи газа производится только после оплаты виновником отключения работ по приостановлению и возобновлению подачи газа.

Если действия соседей привели к приостановлению газоснабжения, то с них можно взыскать убытки, говорит член Адвокатской палаты Москвы Олег Пантюшов. Убытки должны быть документально доказаны, иметь реальный характер и быть прямым следствием ограничений. Рассматривать ситуацию будет суд с учетом конкретных обстоятельств дела. При этом убытки в виде упущенной выгоды (например, если стало невозможно сдать квартиру без работающей газовой плиты в аренду) взыскать чрезвычайно сложно, отмечает юрист.

Если собственник не предоставляет доступ к своему газовому оборудованию и не устраняет причины приостановки, добавляет Маслова, то собственники, чьи права нарушены, либо управляющая организация вправе обратиться в суд с понуждением виновника к предоставлению доступа в квартиру для приостановления газоснабжения.

Судебный процесс, взаимодействие с судебными приставами - достаточно долгий процесс и результата можно достичь только через 4-6 месяцев, отмечает Маслова.

"Из практики могу сказать, что негодование соседей и моральное давление на виновника отключения дают достаточно быстрый результат. Проживание без газа от двух часов до двух дней дает виновнику осознание, что газ в его квартире все равно не появится, разбирательства занимают много времени, соседи готовы всяческими способами мстить, - говорит юрист. - Как правило, виновник отключения уже самостоятельно звонит в газовую службу для предоставления доступа к своему газовому оборудованию для перекрытия запорного крана, либо устраняет причины приостановки газа с оплатой всех расходов".