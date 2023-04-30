Названа средняя стоимость апартаментов в Москве

«Известия»: апартаменты в Москве продаются в среднем за 22,1 млн рублей. За последний месяц спрос на столичные апартаменты подскочил вдвое. Но доля сегмента в общем ранке жилой недвижимости по-прежнему остаётся на низком уровне, выяснили аналитики компании «Бон Тон». По данным экспертов, большая часть продаж проходит в сегменте комфорт-класса — спрос на лоты за месяц вырос в 2,5 раза. Квадратный метр там стоит в среднем 270 000 рублей.

«На втором месте по спросу находится бизнес-класс с долей 37,5%, продажи в котором выросли в 1,6 раза. Экспозиция данного формата составляет половину рынка апартаментов. Премиум-класс хоть и сохраняет скромные 8,5%, при этом спрос за месяц вырос в три раза», — рассказали аналитики.

Также специалисты отметили, что в сегменте апартаментов продолжают лидировать «малоформатные лоты». Речь идёт о студиях. Средняя площадь проданных небольших квартир составила 38,4 кв. м.

Аналитики обратили внимание, что в основном люди покупают апартаменты с целью инвестиции. То есть, например, под сдачу.