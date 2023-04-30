$80.51-1.0588.37-1.83

Названы районы Москвы с самым дешевым жильем в новостройках

Районы Москвы с самым дешевым жильем в новостройках назвали «Известиям» аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости». Лидером рейтинга оказался район Очаково-Матвеевское, где небольшую студию можно приобрести за 3,8 миллиона рублей.

Названы районы Москвы с самым дешевым жильем в новостройках
© Мослента

Недорогое жилье также продается в Старом Крюково — в среднем за 3,9 миллиона рублей и в Кузьминках — 4,5 миллиона рублей. Обычно за такие деньги покупателям предлагается купить студию от 11,7 квадратного метра.

Студии от 19,6 квадратного метра за 4,7 миллиона рублей можно приобрести в районе Крюково. В районе Южное Бутово такое жилье будет стоить от 5 миллионов рублей, в Митино — от 5,2 миллиона рублей.

Названа средняя стоимость апартаментов в Москве

Ранее москвичи назвали цены на жилье в одном из самых престижных районов города.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий