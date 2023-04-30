Названы районы Москвы с самым дешевым жильем в новостройках

Районы Москвы с самым дешевым жильем в новостройках назвали «Известиям» аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости». Лидером рейтинга оказался район Очаково-Матвеевское, где небольшую студию можно приобрести за 3,8 миллиона рублей.

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Недорогое жилье также продается в Старом Крюково — в среднем за 3,9 миллиона рублей и в Кузьминках — 4,5 миллиона рублей. Обычно за такие деньги покупателям предлагается купить студию от 11,7 квадратного метра.

Студии от 19,6 квадратного метра за 4,7 миллиона рублей можно приобрести в районе Крюково. В районе Южное Бутово такое жилье будет стоить от 5 миллионов рублей, в Митино — от 5,2 миллиона рублей.