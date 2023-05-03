Риелтор развеяла мифы о рынке недвижимости Стамбула

Руководитель офиса агентства недвижимости Easyhome Turkey Наталья Михайлова развеяла несколько мифов о турецкой недвижимости. Об этом пишет «Лента.ру».

Она опровергла стереотип о том, что в Стамбуле можно найти только дорогое жилье. По ее словам, в районах Эсеньюрт и Бейликдюзю средняя стоимость квадратного метра составляет около 15-24 тысяч лир (75-101 тысяч рублей), что является довольно доступной ценой по сравнению с окраинами Москвы.

Кроме того, объекты можно приобрести в рассрочку на два-три года, для этого надо внести 30% от общей суммы. Однако покупку жилья в Стамбуле по-прежнему не каждый россиянин может себе позволить. Так, квартира в новом жилом комплексе с хорошей инфраструктурой в районе выдачи вида на жительство будет стоить от $150 тысяч (11,9 миллиона рублей).

Михайлова также опровергла миф о том, что в Стамбуле есть только элитное жилье, отмечая, что в городе много разных жилых комплексов, и за $150 тысяч можно купить приличную квартиру 1+1 от 50 кв. м, что соответствует стоимости обычной двухкомнатной квартиры в Москве.

Михайлова не согласилась с утверждением, что недвижимость в Стамбуле предназначена только для отдыха и инвестирования, отмечая, что в городе есть вся необходимая для жизни инфраструктура. Она отметила, что жилье там можно приобрести для перепродажи, получения ВНЖ или для проживания.