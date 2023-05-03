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В России завершилась "гектарная амнистия"

Завершилась "гектарная амнистия", дававшая возможность гражданам России продолжать освоение "Дальневосточного гектара" на правах аренды. Отныне эта возможность исчерпана, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

В России завершилась «гектарная амнистия»
© РИА Новости

По словам заместителя руководителя регионального агентства лесного хозяйства Андрея Лебедько, на Камчатке таким правом в отношении дальневосточных гектаров, расположенных на землях лесного фонда, воспользовались 35 граждан из 288 уведомленных агентством.

"Это 39 процентов от общего количества прекращенных договоров безвозмездного пользования. Общее количество договоров безвозмездного пользования, переоформленных на договоры аренды на землях лесного фонда за время реализации Федерального закона "О Дальневосточном гектаре", составило 89 штук", - рассказал Андрей Лебедько.

В 92 процентах случаев обращения граждан были удовлетворены. Таким образом, положительные решения приняты по 82 заявлениям.

Основные виды использования гектара по подготовленным договорам аренды - это индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного или дачного хозяйства, осуществление рекреационной деятельности, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, а также осуществление научно-исследовательской деятельности.

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