В России завершилась "гектарная амнистия"

"Это 39 процентов от общего количества прекращенных договоров безвозмездного пользования. Общее количество договоров безвозмездного пользования, переоформленных на договоры аренды на землях лесного фонда за время реализации Федерального закона "О Дальневосточном гектаре", составило 89 штук", - рассказал Андрей Лебедько.