В Москве подорожали новостройки

По итогам марта 2023 года новостройки в Москве подорожали на 1,19 процента по сравнению с февралем. Рост в рамках помесячной динамики был отмечен впервые с декабря 2022 года. Об этом говорится в исследовании агентства недвижимости «Прайд Групп», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В марте средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке столицы составила 333,4 тысячи рублей. С января по март 2023 года показатель снизился на 0,76 процента, а с марта 2022-го по март 2023 года вырос на 1,96 процента.

«Рост цен в марте — это, конечно, тренд. Мы видим оживление на вторичном рынке недвижимости, и это помогает расти первичному», — рассказал генеральный директор «Прайд Групп» Алексей Бондарев.

Он добавил, что в дальнейшем цены на новостройки начнут плавно расти.