$78.61-0.6987.00-0.58

В Москве подорожали новостройки

По итогам марта 2023 года новостройки в Москве подорожали на 1,19 процента по сравнению с февралем. Рост в рамках помесячной динамики был отмечен впервые с декабря 2022 года. Об этом говорится в исследовании агентства недвижимости «Прайд Групп», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В Москве подорожали новостройки
© РИА Новости

В марте средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке столицы составила 333,4 тысячи рублей. С января по март 2023 года показатель снизился на 0,76 процента, а с марта 2022-го по март 2023 года вырос на 1,96 процента.

«Рост цен в марте — это, конечно, тренд. Мы видим оживление на вторичном рынке недвижимости, и это помогает расти первичному», — рассказал генеральный директор «Прайд Групп» Алексей Бондарев.

Он добавил, что в дальнейшем цены на новостройки начнут плавно расти.

Ранее сообщалось, что в марте число сделок с московскими новостройками в ипотеку выросло на 72,9 процента относительно февраля. Всего за первый месяц весны в столице заключили 7,21 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ).

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий