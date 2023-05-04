Россиянам рассказали о признаках фейкового жилья на турецком рынке

«Сегодня, несмотря на то, что на досках объявлений публикуются объявления о возможности приобрести за 50 тысяч евро недвижимость в Аланье с возможностью получить вид на жительство, в реальности таких объектов нет. Кроме того, стоит понимать, что объект стоимостью 50 тысяч не будет в экспертной оценке стоить 75 тысяч рублей, а без этого ВНЖ сейчас не получить. По опыту могу сказать, что иногда застройщики указывают 50 тысяч, но имеют в виду, что это первый взнос. Но здесь важно понимать, что ВНЖ будет выдан после того, как дом будет готов. В некоторых случаях можно проскочить с готовностью дома на 70-80 процентов», — предупредила риелтор.