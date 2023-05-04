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Россиянам рассказали о признаках фейкового жилья на турецком рынке

Слишком заниженная цена объекта недвижимости на турецком рынке может свидетельствовать о том, что предложение жилья является фейковым. Об этом и других признаках таких лотов россиянам рассказала руководитель отдела продаж BEST HOUSE ALANYA Валентина Леденева, комментарий эксперта есть в распоряжении «Ленты.ру».

Россиянам рассказали о признаках фейкового жилья на турецком рынке
© Dima Rogachevskiy / Unsplash

По словам эксперта, в случае обнаружения варианта для покупки по заниженной цене необходимо определить, чем это обусловлено. Она добавила, что зачастую причиной низкой стоимости предложения становятся проблемные соседи либо отсутствие искана — технического паспорта объекта недвижимости. При этом в некоторых случаях, отметила Леденева, собственник может продавать объект по низкой цене из-за необходимости быстро избавиться от него либо потому, что он «физически не находится в стране и не понимает положения дел» — так обычно поступают европейцы, которые владеют жильем в курортной стране. Однако она пояснила, что лоты по стоимости меньше рыночной и не имеющие юридических проблем часто приобретают агентства недвижимости, в результате чего они не попадают на открытый рынок.

«Сегодня, несмотря на то, что на досках объявлений публикуются объявления о возможности приобрести за 50 тысяч евро недвижимость в Аланье с возможностью получить вид на жительство, в реальности таких объектов нет. Кроме того, стоит понимать, что объект стоимостью 50 тысяч не будет в экспертной оценке стоить 75 тысяч рублей, а без этого ВНЖ сейчас не получить. По опыту могу сказать, что иногда застройщики указывают 50 тысяч, но имеют в виду, что это первый взнос. Но здесь важно понимать, что ВНЖ будет выдан после того, как дом будет готов. В некоторых случаях можно проскочить с готовностью дома на 70-80 процентов», — предупредила риелтор.

В апреле Леденева рассказала об основных стереотипах, связанных с представлениями о рынке недвижимости Аланьи. Специалист подчеркнула, что жилье там, вопреки убеждениям многих россиян, перестало быть очень доступным и по стоимости приблизилось к европейскому.

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