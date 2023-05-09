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Дачникам напомнили о правилах поведения на участке

Юрист Петр Гусятников напомнил россиянам о правилах поведения на дачном участке. По его словам, на даче, точно так же, как и в городской квартире, действует закон о тишине, пишет агентство «Прайм».

Дачникам напомнили о правилах поведения на участке
© globallookpress.com

В каждом регионе он свой, могут быть установлены разные временные промежутки и определена разная мера ответственности, отметил эксперт. К примеру, в Подмосковье нельзя шуметь с 21 до восьми часов по будням и с 22 до десяти часов по выходным и праздникам.

По словам Гусятникова, из-за шумного праздника или работ в неположенное время соседи могу вызвать наряд полиции. Те, в свою очередь, имеют право оштрафовать нерадивого дачника на сумму от 500 рублей.

Кроме того, владельцы участков должны регулярно косить траву не только у себя, но и на прилегающих территориях до пяти метров. Юрист объяснил, что высота травы на участке и вокруг него не должна превышать 20 сантиметров. За нарушение дачника могут оштрафовать на сумму от пяти до 15 тысяч рублей.

Также нельзя жарить шашлыки ближе, чем в пяти метрах от дома и других строений, сжигать мусор и сухую траву ближе 15 метров. К слову, за борщевик на участке также могут оштрафовать. Например, в Московской области штраф составит от двух до пяти тысяч рублей.

К административной ответственности могут привлечь и за мусор на участке и вокруг него, в том числе и за строительный. Его нужно своевременно убирать и утилизировать, посоветовал юрист.

Ранее юрист Владимир Комсолев предупредил россиян о штрафах за выращивание некоторых растений на дачах. Мак, коноплю и другие растения, их которых можно произвести сырье для наркотиков, запрещено высаживать на приусадебном участке без лицензии, которая выдается медицинским организациям.

Также деревья с крупным стволом, например, яблони и груши, нельзя сажать на расстоянии менее одного метра до забора, чтобы не затемнять соседский участок, заключил юрист.

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