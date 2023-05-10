$76.82-1.7984.91-2.09

Россияне стали реже продавать квартиры по доверенности

Доля проданных по доверенности квартир в России сократилась до 10 процентов. О том, что граждане стали реже избавляться от жилья таким способом, сообщают «ИНКОМ-Недвижимость».

Россияне стали реже продавать квартиры по доверенности
© Lenta.ru

«Все, кому нужно было срочно продать жилье через доверенное лицо, уже это сделали. Тем не менее продаж по доверенностям много — их доля сейчас в два раза превышает стандартный для вторичного рынка показатель», — отметил юрисконсульт офиса «Академическое» Наталья Киселева.

Обычно доля сделок по доверенности составляет около пяти процентов от общего объема продаж.

Осенью 2022 года доля продаж жилья по доверенности резко выросла с пяти до 17 процентов. Речь идет о доверенностях, подтвержденных российскими и зарубежными нотариусами, а также заверенных в консульском отделе посольства России за рубежом. Эксперты подчеркивают, что половина покупателей относятся к сделкам без участи собственника с настороженностью и отказываются от их заключения.

Ранее сообщалось, что в феврале доля сделок с вторичным жильем через посредников в Москве достигла рекордных 25 процентов от общего объема.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий