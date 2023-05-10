Россияне стали реже продавать квартиры по доверенности

Доля проданных по доверенности квартир в России сократилась до 10 процентов. О том, что граждане стали реже избавляться от жилья таким способом, сообщают «ИНКОМ-Недвижимость».

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«Все, кому нужно было срочно продать жилье через доверенное лицо, уже это сделали. Тем не менее продаж по доверенностям много — их доля сейчас в два раза превышает стандартный для вторичного рынка показатель», — отметил юрисконсульт офиса «Академическое» Наталья Киселева.

Обычно доля сделок по доверенности составляет около пяти процентов от общего объема продаж.

Осенью 2022 года доля продаж жилья по доверенности резко выросла с пяти до 17 процентов. Речь идет о доверенностях, подтвержденных российскими и зарубежными нотариусами, а также заверенных в консульском отделе посольства России за рубежом. Эксперты подчеркивают, что половина покупателей относятся к сделкам без участи собственника с настороженностью и отказываются от их заключения.