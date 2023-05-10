В «Москва-Сити» появится 85-этажный жилой небоскреб

Власти столицы анонсировали строительство нового жилого небоскреба. По словам заместителя мэра Андрея Бочкарева, 85-этажная башня высотой 340 метров будет возведена на территории делового центра "Москва-Сити". Архитекторы обещают, что эта высотка окажется одной из самых узнаваемых в стране.

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Жилые небоскребы для Москвы - объективная реальность. Правда, только для весьма состоятельных людей. Цена машино-мест в паркингах, которые всегда обустраиваются в подземных этажах небоскребов, может доходить до 15 млн рублей. У многих даже квартиры столько не стоят! Столь высокая цена за парковочное место связана с расходами на обогрев и освещение паркинга, кроме того, многим жильцам требуется не простой, а достаточно габаритный "карман", чтобы нормально поместить какой-нибудь фешенебельный Nissan Patrol или Rolls-Royce.

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Стоимость квартир в небоскребах достигает сотен миллионов рублей. За эти деньги хозяин получает панорамный обзор на столицу, бесперебойный сервис управляющей компании, скоростной лифт, все услуги в доме: не только салоны красоты, магазины и рестораны, но даже спортзалы с бассейнами и саунами. Дополняют все это общественные пространства: в небоскребах обязательно есть сады и просторные лобби.

По этим же канонам будет строиться и новая жилая башня.

Отличительной особенностью начинки здания станет эксплуатируемая кровля. Помимо прогулочной территории там также появится одна из самых крупных в Европе зон для йоги и воркаута. Но кроме этого было решено придать небоскребу изысканную архитектурную форму. Проект разработало одно из самых известных на континенте архбюро СПИЧ. Работа велась несколько лет, и только недавно ее результаты были обнародованы.

"Мы ставили перед собой задачу создать башню, с одной стороны, отвечающую всем современным тенденциям высотного строительства, а с другой - обладающую силуэтом, узнаваемым с разных расстояний и ракурсов, и динамичной поверхностью фасада, реагирующей на разные состояния природы, дневного и вечернего света", - отметил руководитель архбюро Сергей Чобан.