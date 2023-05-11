Определен фактор, увеличивающий стоимость новых квартир в Москве

Назван фактор, увеличивающий стоимость квартир в новостройках Москвы
Квартиры в новостройках рядом с парками в Москве оказались на 25–30% дороже аналогичной недвижимости без зеленых зон. Об этом «Известиям» рассказал руководитель архитектурного бюро T+T Architects Сергей Труханов. По его словам, цены на жилье в рамках одного проекта могут разниться из-за того, какой вид открывается из окна. Так, квартира с видом на природный пейзаж будет стоить на 10–15% больше по сравнению с остальными.
«Сегодня фокус градостроительного развития регионов направлен как раз на улучшение городской среды, и эти изменения становятся действительно заметными», – отметил Труханов.
Некоторые застройщики, по его словам, уже начали использовать данный фактор и закладывают в концепцию своих проектов общественные пространства. Как отметил эксперт, интерес к развитию таких зон начал расти во время пандемии.
Ранее аналитики жилого кластера RDD в Новой Москве в рамках исследования выяснили, что половина россиян связывает семейное счастье с инфраструктурой. 24% опрошенных заявили, что совместные прогулки в парке у дома улучшают отношения, 11% отвели в этом роль совместным занятиям спортом. 34% заявили, что на их сон положительно влияет лес или парк за окном, на 21% успокаивающе действуют арт-объекты. Для счастья жителям мегаполисов не хватает чистого воздуха, воды и леса рядом, тишины, пения птиц, звуков природы, а также неба, которого почти не видно из-за многоэтажной застройки.