Определен фактор, увеличивающий стоимость новых квартир в Москве

Квартиры в новостройках рядом с парками в Москве оказались на 25–30% дороже аналогичной недвижимости без зеленых зон. Об этом «Известиям» рассказал руководитель архитектурного бюро T+T Architects Сергей Труханов. По его словам, цены на жилье в рамках одного проекта могут разниться из-за того, какой вид открывается из окна. Так, квартира с видом на природный пейзаж будет стоить на 10–15% больше по сравнению с остальными.

© Мир 24

«Сегодня фокус градостроительного развития регионов направлен как раз на улучшение городской среды, и эти изменения становятся действительно заметными», – отметил Труханов.

Некоторые застройщики, по его словам, уже начали использовать данный фактор и закладывают в концепцию своих проектов общественные пространства. Как отметил эксперт, интерес к развитию таких зон начал расти во время пандемии.