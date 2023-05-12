Российские банки стали чаще предлагать платную скидку на ипотеку

Из-за ужесточения требований Центробанка РФ к выдаче ипотеки по сверхнизким ставкам банки начали активнее предлагать клиентам дисконт к ставке по ипотеке при уплате единовременной комиссии. Об этом сообщает РБК.

У банка ВТБ 10 мая появилась новая опция, предоставляющая дисконт к ипотечной ставке. Если клиент оформляет кредит, то он может снизить ставку в пределах от 0,5 до 8 процентных пунктов, заплатив единовременную комиссию. Размер скидки будет зависеть от суммы платежа.

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По словам представителя кредитной организации, воспользоваться услугой можно в случае покупки недвижимости как у застройщика, так и на рынке вторичного жилья. Идея с совмещением скидок с рефинансированием пока что находится в разработке.

Подобную услугу еще в марте запустил банк "Открытие". Новые услуги организации распространяются на рыночную ипотеку на новое жилье, готовые квартиры и на рефинансирование.

У организации есть только одно предложение по снижению ставки – на 1,5 процентных пункта от одобренной, при условии, что клиент заплатит комиссию в размере 5,15% от суммы кредита.

Представитель банка "Открытие" подчеркнул, что организация продолжит расширять доступные предложения по дисконту.

Сотрудник Газпромбанка заявил, что опция по предоставлению скидок будет запущена в скором времени.

Зампред правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков заявил, что кредитная организация планирует выдавать ипотеку на готовые квартиры ниже рыночной ставки, которая составляет 8,99%. Это будет работать только в том случае, если клиент внесет единовременный платеж, который рассчитывается для каждого индивидуально.

Отмечается, что опция покупки недвижимости по желаемым ставкам есть и у Сбербанка, Альфа-Банка, Росбанка и Совкомбанка.

"Заемщик должен осознавать, что он получит выгоду только на долгосрочном горизонте, когда экономия по процентным платежам превысит размер комиссии, выплаченной банку за снижение процентной ставки", – сказал представитель Банка России.

Он добавил, что в случае досрочного погашения от услуги будет намного меньше выгоды, либо клиент ее не получит. Представитель ЦБ РФ отметил, что если заемщики не будут досрочно погашать кредиты, то банки могут столкнуться с процентным риском из-за сроков кредита.

Аналитик "Банки.ру" Инна Солдатенкова заявила, что дисконты – это инструмент, который позволяет поддерживать спрос. Крупные банки давно внедрили его, но часть из них отказались от предоставления скидок.

Как отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин, раньше подобные услуги предлагали банки с высокими или средними ставками по ипотеке, но все изменилось.

"Сегодня интерес банков к такой опции может быть связан с желанием повысить маржинальность ипотечного кредитования, которая в условиях достаточно высокой конкуренции заметно снизилась", – резюмировал он.