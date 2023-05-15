Выручка VK по МСФО в I квартале увеличилась на 39,5%

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Выручка VK по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2023 года выросла на 39,5% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, до 27,3 млрд рублей. Об этом сообщается в отчетности компании.

Основным источником роста в компании назвали онлайн-рекламу, выручка которой увеличилась на 67% по сравнению с I кварталом 2022 года, до 16,3 млрд рублей, уточняется в отчетности.

Средняя дневная аудитория (DAU) сервисов VK выросла на 17% и составила 76 млн пользователей, добавляется в отчете.

Выручка по сегментам

Выручка сегмента "Социальные сети и контентные сервисы" выросла на 47% по сравнению с первым кварталом 2022 года и достигла 21,5 млрд рублей, добавляется в отчетности.

Выручка сегмента "Образовательные технологии" выросла на 21% в первом квартале 2023 года до 3,4 млрд рублей, в компании это связывают с сильным спросом на курсы образовательных платформ, входящих в Skillbox Holding Limited, и с консолидацией онлайн-платформы для школьников "Учи.ру" в феврале 2023 года.

Выручка по сегменту "Технологии для бизнеса" выросла на 55%, до 1,1 млрд рублей. Выручка по новым бизнес-направлениям, куда в том числе входят голосовые технологии, игровая платформа VK Play и магазин приложений RuStore, составила 1,35 млрд рублей.