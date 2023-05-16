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В России зафиксирован рост цен на новостройки

На российском первичном рынке жилья зафиксировано повышение средней цены 1 кв. м в апреле. Рост к марту оценивается в 2,3%, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков сервиса «Домклик» Сбербанка.

В России зафиксирован рост цен на новостройки
© globallookpress.com

Стоимость поднялась до 116 тыс. рублей. За основу были взяты топ-10 регионов по количеству ипотечных выдач в «Сбере» за минувший месяц.

По словам аналитиков, устойчивый спрос на ипотеку в целом и на новостройки в частности стабилизировал стоимость недвижимости. В настоящее время наблюдается процесс поиска нового равновесного уровня, указывают они.

В крупных регионах корректировка стоимости составляет не более 2–3%. В частности, в Москве жилье подорожало на 0,7%. Среди регионов, где жилье в новостройках поднялось в цене больше всего Ростовская (+3,4%), Нижегородская (+2,9%) и Тюменская (+2,2%) области, уточнили специалисты.

Ранее сообщалось, что, по данным компании «Инком-Недвижимость», наиболее востребованным районом для аренды жилья в Москве в начале мая 2023 года оказался Марьино. На него пришлось около 9 процентов спроса.

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