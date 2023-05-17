Риелтор рассказал об особенностях покупки квартиры на аукционе

Квартиры на аукционах – это чаще всего банкротная недвижимость. Покупка такого жилья считается максимально безопасной сделкой, так как все прошлые обременения нивелированы решением суда. Однако прежде, чем участвовать в торгах, человек должен учесть ряд рисков. Подробнее о том, что отличает аукционную квартиру от обычной и можно ли на ней сэкономить, рассказал «ФедералПресс» риелтор Павел Боровиков.

«Раньше было много рекламы в Сети о том, что банкротную недвижимость можно приобрести дешевле обычной. Но, как правило, это не соответствует действительности. В настоящее время очень много участников таких аукционов, и на моей памяти было достаточно случаев, когда квартиры выходили дороже среднерыночной стоимости», – сказал эксперт.

К тому же, есть некоторые риски, которые необходимо учитывать при покупке такого жилья. Например, в обычную квартиру будущий владелец может без проблем попасть, оценить состояние, прописать, что остается, а что нет. В некоторых случаях ее можно приобрести с техникой, с мебелью, с декором и так далее, отметил Боровиков.

«Если мы говорим про банкротную недвижимость, то там обычно все вынесено – может быть выдрана сантехника, даже кафель. Такие варианты продают изначально дешевле, но в ходе аукциона люди входят в раж. Когда много участников, цена сильно растет», – добавил он.

Собеседник также заверил, что, приобретая квартиру на торгах, человек полностью обезопасен от прошлых обязательств по ней. Аукционы проводятся аккредитированными предприятиями на официальных электронных площадках. К такому способу могут прибегнуть и риелторы. В обоих случаях во главе должен стоять профессиональный брокер, который проинформирует всех участников о правилах торгов, разъяснит все нюансы.