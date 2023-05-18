Названа средняя стоимость студии в Москве

В Москве подешевели жилые студии, сообщили «Известиям» аналитики «Авито Недвижимости». В среднем цена на такую недвижимость упала на 500 тысяч рублей.

По этим данным, средняя стоимость студии снизилась на шесть процентов — с 7,9 до 7,4 миллиона рублей. Площадь такого жилья в Москве в среднем составляет 24 квадратных метра.

Эксперты отметили, что застройщики пытаются сохранить относительно невысокую стоимость такой недвижимости за счет уменьшения площади при росте цен за квадратный метр.