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Названа средняя стоимость студии в Москве

В Москве подешевели жилые студии, сообщили «Известиям» аналитики «Авито Недвижимости». В среднем цена на такую недвижимость упала на 500 тысяч рублей.

Названа средняя стоимость студии в Москве
© РИА Новости

По этим данным, средняя стоимость студии снизилась на шесть процентов — с 7,9 до 7,4 миллиона рублей. Площадь такого жилья в Москве в среднем составляет 24 квадратных метра.

Эксперты отметили, что застройщики пытаются сохранить относительно невысокую стоимость такой недвижимости за счет уменьшения площади при росте цен за квадратный метр.

Ранее было названо лучшее время для аренды квартиры по невысокой цене в Москве.

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