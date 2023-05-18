Семьи с детьми не будут платить НДФЛ после продажи земли

Семьи с двумя и более детьми освободят от подоходного налога при продаже не использованного в предпринимательской деятельности участка с домом. Такой закон был принят Госдумой.

Документ касается доходов, полученных начиная с налогового периода 2023 года.

По словам первого заместителя председателя Комитета палаты по бюджету и налогам Ольги Ануфриевой, регионы своими законами могут установить предельный размер площади земли, доходы от продажи которой освобождаются от налогообложения.

Комментируя ранее эту инициативу, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с 2021 года уже действует норма, согласно которой от НДФЛ при продаже квартиры или дома освобождаются семьи с двумя и более детьми, если они в этом же году направили средства на улучшение жилищных условий. "Предлагаемыми поправками в Налоговый кодекс мы освобождаем их от необходимости платить налог за земельный участок, на котором расположен проданный дом и хозяйственные постройки", - сказал он.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Прямая речь

Никита Чаплин, член комитета ГД по бюджету и налогам (фракция "Единая Россия"):

- Согласно данным последней переписи, в нашей стране более 1,7 млн семей, где не менее трех несовершеннолетних детей. Из них только 1,3 млн - с мамой и папой. Остальные дети воспитываются в неполных семьях.