Квартиры с маткапиталом легче будет продать

Законопроект, который должен упростить продажу квартир с детскими долями, разработан в Госдуме. Сейчас порядок настолько неудобный, что семьи зачастую вынуждены продавать жилье дешевле рынка или отказываться от планов расширения квартиры. Предлагается, в частности, установить более четкие критерии для органов опеки и допустить переход выделения детских долей со старой на новую квартиру.

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Сейчас семьи, направившие маткапитал на погашение части ипотечного кредита или использовавшие его как первоначальный взнос, сталкиваются с тем, что не могут продать жилье до погашения кредита, чтобы купить другую квартиру, даже более просторную, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. По закону они должны сначала погасить ипотечный кредит, наделить всех долями и только после этого продавать свое жилье и покупать другое. Это затягивает сделки и вынуждает продавать недвижимость по цене ниже рыночной.

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Кроме того, продать квартиру с детскими долями можно только с разрешения органов опеки, которые должны убедиться, что имущественное положение ребенка не ухудшится. Эта процедура достаточно долгая, причем опека может и не согласовать сделку, поскольку четких критериев, что является улучшением жилищных условий, нет, отмечает один из разработчиков законопроекта зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. В то же время у органов опеки есть ответственность - если они что-то сделают не так, на них могут затем подать в суд.

Продавцы иногда скрывают, что квартира куплена с помощью маткапитала

"Органы опеки могут сказать: мы не верим, что в будущей квартире, даже улучшенной, вы что-то приобретете ребенку", - отмечает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Часть семей ради упрощения сделки просто не оформляет долю детей в имеющейся квартире и умалчивает об этом. Но уже после продажи квартиры это может выясниться, и органы опеки из-за ущемления интересов ребенка могут в судебном порядке оспорить сделку. Рискует уже покупатель жилья.

Разработчики поправок предлагают дополнить закон о маткапитале пунктом о порядке отчуждения жилья, купленного или построенного с помощью маткапитала и находящегося в залоге у банка по ипотеке. Если жилье продается для приобретения другого помещения, общая площадь которого или его кадастровая стоимость больше, то обязанность выделить доли на детей будет возникать уже в отношении новой квартиры. Кроме того, предлагается ввести возможность для совершеннолетних членов семьи (супруга или выросших к моменту определения долей детей) отказаться от выделения на них доли в квартире с маткапиталом. Нынешний порядок противоречит Гражданскому кодексу, по которому граждане осуществляют гражданские права своей волей, считают авторы поправок. Оформление долей на несовершеннолетних детей останется обязательным.

Также уточняется, кто именно должен стать собственником доли в такой квартире. Сейчас полагается оформлять жилье на обоих супругов и детей. Однако при повторном браке бывает, что супруг не является родителем ни одного ребенка в семье. В случае принятия поправок оформлять квартиру на него будет не нужно.

Выдано уже более 10 млн сертификатов на маткапитал, и 80% этих средств направляется на решение жилищного вопроса, говорит первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, один из авторов законопроекта Татьяна Буцкая. При этом очень многие люди отмечают сложности сделок с квартирами, купленными на маткапитал. Однако помощь семье от государства должна быть комфортной, без излишних усложнений.

Законопроект направлен в экспертный совет фракции "Единая Россия" и может быть внесен в Госдуму до конца весенней сессии, рассказала Разворотнева.

Поправки существенно упростят возможность применения маткапитала для обмена приобретенной квартиры на другую жилплощадь, считает руководитель офиса "Митино" ИНКОМ-Недвижимость Наталия Борзенкова. Сейчас использование маткапитала делает переезд практически невозможным.

Есть и другие проблемы, связанные с маткапиталом, отмечает старший юрисконсульт офиса МИЭЛЬ "Измайловский" Анастасия Ромашова.

"На практике мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда люди не могут платить ипотеку, хотели бы продать квартиру и купить что-то более бюджетное и меньшее по площади. Но они не могут это сделать, не наделив детей долями. И здесь все стопорится. И пенсионный фонд, и органы опеки дают отказ в таких случаях. Человек остается один на один со своей проблемой", - говорит она.