Хуснуллин сообщил о планах ввода жилья в 2023 году в РФ

Хуснуллин: в 2023 году в России планируется ввести 103 млн квадратных метра жилья
В 2023 году Россия ставит себе амбициозную задачу удержать уровень прошлого года и ввести 103 млн кв. м жилья. Скорее всего, такого показателя удастся добиться, рассказал российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
Об этом он сказал в эксклюзивном интервью RT на полях Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum».
«Это непростая задача. Потому что, чтобы, например, сдать 103 млн в прошлом году, мы три года очень активно работали. Причём, я напоминаю, что мы выросли, что у нас в 2020-м году был ввод 82 млн, потом, в 2021-м году, 92 млн, а в 2022-м году почти 103 млн. То есть, мы прирастали очень большими темпами. И, конечно, такую динамику там, по 10%, по 8% в год, прирастать непросто», — рассказал вице-премьер.
Сложности связаны с тем, что и площадки заканчиваются свободные, и инженерных мощностей не хватает, пояснил Хуснуллин.
«Всё равно экономическая ситуация влияет, что люди задумываются, брать, не брать квартиры. Хотя мы очень серьёзно поддерживаем льготную ипотеку, и стимулируем это. Поэтому мы видим, что в этом году мы 103 млн, скорее всего, сдадим. По итогам четыре месяцев, мы видим, что по многоквартирному жилью мы идем с опережением 7%», — отметил он.
Как ранее отмечал вице-премьер, в 2022 году ввод жилья в России вырос на 10% и впервые за весь постсоветский период превысил 101,5 млн кв. м. Это позволило улучшить жилищные условия 3,6 млн семей.