Хуснуллин сообщил о планах ввода жилья в 2023 году в РФ

«Это непростая задача. Потому что, чтобы, например, сдать 103 млн в прошлом году, мы три года очень активно работали. Причём, я напоминаю, что мы выросли, что у нас в 2020-м году был ввод 82 млн, потом, в 2021-м году, 92 млн, а в 2022-м году почти 103 млн. То есть, мы прирастали очень большими темпами. И, конечно, такую динамику там, по 10%, по 8% в год, прирастать непросто», — рассказал вице-премьер.