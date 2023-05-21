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В России установят правила строительства деревянных многоэтажек

Минстрой России установит правила строительства многоэтажных деревянных домов к 2024 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

В России установят правила строительства деревянных многоэтажек
© РИА Новости

По данным источника, министерство планирует внести изменения в существующие нормативы для возведения деревянных домов до 12 этажей.

«Уже разрабатываются первые такие проекты», — указали в ведомстве.

Среди них гостиничные комплексы в Москве, Московской и Иркутской областях, Карелии и на Кавказе.

Главное преимущество зданий из многослойных клееных деревянных панелей (Cross-Laminated Timber, CLT) заключается в высокой скорости возведения (в 2,5 раза быстрее строительства по классической железобетонной технологии), пояснили в Минстрое.

В августе в Вологодской области построили первые в России многоэтажные дома из дерева. По действующим противопожарным нормам деревянные конструкции должны быть закрыты как снаружи, так и внутри, потому стены комнат обшиты гипсокартоном.

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