В России снизилась стоимость аренды квартир
В России незначительно снизилась стоимость аренды квартир. Эксперты связывают это с традиционным сезонным затишьем, пишет «Коммерсант».
По данным «ЦИАН.Аналитики», средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в мае составила 21,3 тысячи рублей, а двухкомнатных — 31,4 тысячи рублей.
За месяц квартиры подешевели на 0,5% и 0,9% соответственно,
По данным «Этажей», аренда «однушки» сейчас стоит 21 тысячу, «двушка» обойдется в 26 тысяч.
При расчете учитывались цены в 16 городах-миллионниках, а также в Подмосковье и Ленинградской области.
В Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 42,9 тысячи в месяц, двухкомнатной — 72,3 тысячи.
Эксперты не ждут заметного перелома ситуации в ближайшие месяцы. Повышение спроса и рост цен может произойти в июле. Отмечается, что на рынке есть избыток предложения, при этом активность арендаторов выше прошлогодней.
Ранее сообщалось, что на российском рынке рекордно снизились скидки на жилье.