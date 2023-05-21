В России снизилась стоимость аренды квартир

В России незначительно снизилась стоимость аренды квартир. Эксперты связывают это с традиционным сезонным затишьем, пишет «Коммерсант».

По данным «ЦИАН.Аналитики», средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в мае составила 21,3 тысячи рублей, а двухкомнатных — 31,4 тысячи рублей.

За месяц квартиры подешевели на 0,5% и 0,9% соответственно,

По данным «Этажей», аренда «однушки» сейчас стоит 21 тысячу, «двушка» обойдется в 26 тысяч.

При расчете учитывались цены в 16 городах-миллионниках, а также в Подмосковье и Ленинградской области.

В Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 42,9 тысячи в месяц, двухкомнатной — 72,3 тысячи.

Эксперты не ждут заметного перелома ситуации в ближайшие месяцы. Повышение спроса и рост цен может произойти в июле. Отмечается, что на рынке есть избыток предложения, при этом активность арендаторов выше прошлогодней.