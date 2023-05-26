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35 минут назад

Во Франции продадут бывший дом Матисса

Lenta.ru

Бывший дом знаменитого художника Анри Матисса выставили на продажу во Франции. Квартиру оценили в 2,69 миллиона долларов, передает New York Post.

Во Франции продадут бывший дом Матисса
Фото: Sotheby’sSotheby’s

Матисс проживал в квартире на протяжении десяти лет. Жилье располагается на верхнем этаже здания 1897 года постройки в городе Ницце на юго-восточном берегу Средиземного моря. Все жильцы дома имеют доступ к бассейну, парку, теннисному корту, игровой площадке и спортзалу.

Площадь объекта составляет около 158 квадратных метров. Внутри нее две спальни и четыре ванные комнаты, в прошлом одно из помещений художник использовал в качестве своей мастерской. В квартире также есть четыре балкона, библиотека, погреб и гараж.

В феврале бывший дом американской актрисы Жа Жа Габор, сыгравшей танцовщицу Жанну Авриль в фильме «Мулен Руж» 1953 года, выставили на продажу за 3,8 миллиона долларов. Жилье площадью почти 320 квадратных метров находится в калифорнийском городе Палм-Спрингс. Габор проживала в доме с сестрой на протяжении 30 лет.

Недвижимость,Жанна Авриль,Анри Матисс,
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