Во Франции продадут бывший дом Матисса

Бывший дом знаменитого художника Анри Матисса выставили на продажу во Франции. Квартиру оценили в 2,69 миллиона долларов, передает New York Post.

Фото: Sotheby’s Sotheby’s

Матисс проживал в квартире на протяжении десяти лет. Жилье располагается на верхнем этаже здания 1897 года постройки в городе Ницце на юго-восточном берегу Средиземного моря. Все жильцы дома имеют доступ к бассейну, парку, теннисному корту, игровой площадке и спортзалу.

Площадь объекта составляет около 158 квадратных метров. Внутри нее две спальни и четыре ванные комнаты, в прошлом одно из помещений художник использовал в качестве своей мастерской. В квартире также есть четыре балкона, библиотека, погреб и гараж.