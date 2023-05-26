В ГД объяснили, как получить деньги вместо бесплатного земельного участка

Требования для получения бесплатного земельного участка или денежной компенсации вместо него практически одинаковы, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин. Парламентарий отметил, что материальные средства выдают не во всех регионах: решение о предоставлении единовременной выплаты принимается муниципалитетами.

Требования для компенсации в целом не отличаются от требований для получения бесплатного земельного участка: все члены семьи должны быть гражданами РФ с постоянной регистрацией в регионе и не иметь в собственности другие земельные участки, а также родители должны состоять в официальном браке и иметь не менее трех детей, — добавил Чаплин.

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Он подчеркнул, что в Москве семьям выдают только денежную компенсацию, так как свободных земельных участков нет, а в Приморье есть возможность получить выплату, если деньги потратить на покупку или строительство жилья, земельный участок, первоначальный взнос или платеж по ипотеке.

Для получения выплаты в своем регионе вам надо предоставить в соцзащиту или в МФЦ пакет документов (копии паспортов и свидетельств о рождении, свидетельство о регистрации брака, справку о составе семьи, выписку из домовой книги, реквизиты банковских счетов, справку об отсутствии лишения родительских прав и документы об усыновлении, если есть усыновленные дети), — рассказал Чаплин.

Депутат отметил, что также необходимо в письменном виде уведомить администрацию муниципалитета о своем решении получить именно компенсацию.

Отказать вам могут только если в регионе не предусмотрена компенсация вместо участка, вы предоставили не все документы или уже получили выплату в другом населенном пункте, — добавил парламентарий.

По его словам, выплаты производят быстрее, чем выдают документы на землю: в первом случае заявление рассматривают до 22 дней, а средства перечисляют в ближайшие 10 рабочих дней, а участков можно ждать годами.

Очереди на участок в некоторых регионах приходится ждать годами. С выплатами проще: заявление рассматривают в течение 22 рабочих дней, а денежные средства перечисляют в течение ближайших 10 рабочих дней. Обращайте внимание на размер денежной компенсации, в некоторых регионах размер выплаты намного меньше стоимости земли, которую бы вы получили, — резюмировал депутат.