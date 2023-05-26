Япония запретила предоставлять России строительные услуги

Новый пакет санкций, принятый властями Японии, запретил компаниям страны предоставлять России строительные и инженерные услуги. Об этом сообщает Nikkei.

Санкции были введены Японией в рамках скоординированных действий с другими странами G7.

Помимо запрета на предоставление строительных услуг, Япония ввела санкции против 78 российских организаций и 17 россиян, а также запретила экспорт в 80 российских организаций, включая исследовательские лаборатории, связанные с военными.

Под санкции, в частности, попал глава концерна воздушно-космической обороны «Алмаз - Антей» Ян Новиков, командующий ВДВ России Михаил Теплинский, чиновники из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и телеведущая Ольга Скабеева.