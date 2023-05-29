Субсидирование ряда ипотечных программ со стороны государства привело к чрезмерному росту цен на квартиры, заявили аналитики центра «Индикаторы рынка недвижимости» (IRN). Они добавили, что от этой практики необходимо отказаться, пишет РБК.

По оценке экспертов, ключевой проблемой рынка являются излишне высокие цены на жилье, а не недостаток спроса.

Аналитики уточнили, что рынок новостроек в настоящее время представляет собой «наркомана, требующего постоянного увеличения «дозы» субсидий».

Льготные программы, запущенные государством, были направлены на повышение доступности жилья, напомнили в IRN. Вся выгода от них для покупателей, уточнили эксперты, была за несколько месяцев «съедена» ростом цен на новостройки.

Для того, чтобы сгладить возникшие в последние годы перекосы, заметили аналитики, нужно отменить ипотечные программы. Этот шаг со стороны государства, уточнили они, приведет к снижению спроса и к последующему понижению цен.