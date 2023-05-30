Стоимость жилья в России предложили увеличить

Стоимость жилья в России во второй половине 2023 года предложили увеличить на 5 процентов. Соответствующий проект приказа об изменении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади подготовил Минстрой, сообщает РИА Новости.

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Показатель ведомство собирается установить на уровне 93,5 тысячи рублей. Кроме того, приказ должен утвердить среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах России на третий квартал 2023 года. Самые высокие значения предлагаются для Санкт-Петербурга — 165,3 тысячи рублей (показатель не изменился со второго квартала).

Большие показатели также устанавливаются для Москвы (161,7 тысячи рублей, минус 5 процентов), Чукотки (155,4 тысячи рублей, плюс 25 процентов), Краснодарского края (152,8 тысячи рублей, минус 1 процент), Приморского края (151,3 тысячи, снижение менее процента). Меньше всего жилье будет стоить в Кабардино-Балкарии (42,7 тысячи рублей за «квадрат», плюс 11 процентов), Ингушетии (46,3 тысячи рублей, рост менее процента), Курганской области (56,5 тысячи рублей, минус 2 процента).

Нормативы стоимости квадратного метра используют при расчете социальных выплат по государственным программам и закупках жилья для переселения из аварийного фонда. Кроме того, эти показатели применяют для расчетов межбюджетных трансфертов.