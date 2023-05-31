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Заброшенный замок на Шетландских островах продается за £30 тысяч

Замок на Шетландских островах выставлен на продажу за £30 тысяч, но потенциальному покупателю потребуется £12 млн на его ремонт. Об этом пишет «Би-би-си».

Заброшенный замок на Шетландских островах продается за £30 тысяч
© broughlodge.org

200-летний замок Brough Lodge на острове Фетлар расположен на 16 гектарах земли и располагает башнями, внутренним двором и огороженными стенами садами.

Будущих покупателей предупредили, что им понадобятся большие деньги, чтобы покрыть расходы на ремонт здания. Фонд Brough Lodge Trust обратился с призывом к филантропам взять на себя реновацию этого уединенного места. Их предложения предусматривают сохранение существующего здания, а также постройку 24 спален и ресторана.

Замок был построен в 1820 году торговцем Артуром Николсоном и был вдохновлен архитектурой, увиденной им во время путешествий по Франции, Швейцарии и Италии.

Здание пустовало с 1980-х годов. Последняя наследница семьи Николсон, Олив Борланд, в 2007 году передала право собственности на поместье фонду Brough Lodge Trust и теперь входит в его попечительский совет.

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