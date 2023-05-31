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Риелторы рассказали о будущем цен на новостройки в ближайшие несколько лет

Цены на новостройки в России будут снижаться на горизонте ближайших двух-трех лет. Об этом на форуме «Движение» заявил гендиректор риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, передает РИА Новости.

Риелторы рассказали о будущем цен на новостройки в ближайшие несколько лет
© РИА Новости

«В настоящее время цены уже стагнируют. Так, относительно 2022 года средние цены на жилье в России почти не изменились: стоимость первичной недвижимости выросла со 117,5 тысячи рублей за квадратный метр всего до 119,7 тысячи рублей», — отметил Хусаинов.

По его словам, в России достаточно завышенные цены на жилье, поэтому система постепенно подходит к пику роста цен. Поэтому застройщикам необходимо хотя бы начать учитывать в своих стратегиях, что цены на жилье могут снижаться.

Он добавил, что сейчас структура сделок на рынке недвижимости стала перемещаться в сторону вторичного и загородного жилья. Кроме того, интерес россиян к новостройкам стал падать. Например, в марте прошлого года доля сделок с новым жильем была на уровне 30,2%. А уже в мае 2023 года этот показатель сократился до 23,2%.

29 мая эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (IRN) сообщили, что рынок новостроек в России фактически превратился в «наркомана», который требует постоянного увеличения дозы «субсидий». Господдержка рынка через субсидирование ипотеки «надувает ценовой пузырь», делая жилье все более недоступным для граждан, и от подобной практики лучше отказаться.

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