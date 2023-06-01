В России вырос первоначальный взнос по ипотеке

В России вдвое увеличился размер минимального первоначального взноса по ипотеке. О росте первого взноса пресс-службе Банка России.

С 1 июня 2023 года минимальный взнос по ипотеке составляет не 10, а 20 процентов. Через шесть месяцев, с 1 января 2024 года, стартовый взнос станет еще дороже — он вырастет до 30 процентов.

Увеличение минимального первого взноса Центробанк объясняет риском появления ценового пузыря на рынке ипотечного кредитования. Сектор быстро растет, и вместе с ним — и число высокорискованных займов у россиян с высокой долговой нагрузкой. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, рискованная ипотека чревата негативными последствиями для экономики.