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В России вырос первоначальный взнос по ипотеке

В России вдвое увеличился размер минимального первоначального взноса по ипотеке. О росте первого взноса пресс-службе Банка России.

В России вырос первоначальный взнос по ипотеке
© globallookpress.com

С 1 июня 2023 года минимальный взнос по ипотеке составляет не 10, а 20 процентов. Через шесть месяцев, с 1 января 2024 года, стартовый взнос станет еще дороже — он вырастет до 30 процентов.

Увеличение минимального первого взноса Центробанк объясняет риском появления ценового пузыря на рынке ипотечного кредитования. Сектор быстро растет, и вместе с ним — и число высокорискованных займов у россиян с высокой долговой нагрузкой. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, рискованная ипотека чревата негативными последствиями для экономики.

С 1 мая Банк России уже увеличил макронадбавки по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом и высоким риском. Коэффициенты риска не позволяют банкам выдавать кредиты рискованным заемщикам, которые с большой долей вероятности не смогут вернуть долг. Также глава регулятора предупредила, что в России могут запретить ипотеку от застройщиков, если последние продолжат предлагать дешевые займы в рамках долевого финансирования жилья.

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