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Перечислены города РФ с самыми доступными однокомнатными квартирами

В Тюмени, Челябинске и Красноярске представлены наиболее доступные по цене однокомнатные квартиры на вторичном рынке в пересчете на среднюю зарплату в регионе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».

Перечислены города РФ с самыми доступными "однушками"
© globallookpress.com

Компания сопоставила данные Росстата о зарплатах и собственные данные по цене недвижимости.

Для покупки «однушки» в Тюмени потребуется 46 средних по региону зарплат (менее четырех лет работы), в Челябинске - 52, в Красноярске - 54.

По словам аналитиков в европейской части РФ меньше всего средних зарплат потратят жители Перми (62).

Наиболее доступные однокомнатные квартиры на первичном рынке в пересчете на среднюю зарплату по региону также можно найти в Тюмени. Для покупки такого объекта потребуются 49 средних месячных окладов по Тюменской области. Среди других городов в рейтинге - Красноярск (66 месяцев) и Саратов (68 зарплат).

В Сочи продаются самые дорогие «однушки» в перерасчете на среднюю зарплату по региону. Для приобретения такого жилья на вторичном рынке понадобятся 159 зарплат, на первичном — 192.

Ранее «Известия», ссылаясь на аналитиков сервиса «Домклик» Сбербанка, сообщили, что на российском первичном рынке жилья зафиксировано повышение средней цены 1 кв. м в апреле. Рост к марту оценивается в 2,3%.

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