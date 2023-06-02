В российских регионах подорожали маленькие квартиры

"Дальше ситуация, видимо, будет развиваться подобным же образом: где-то цены на студии и маленькие "однушки" продолжат расти, а в столицах – сдуваться. В Москве и Петербурге баланс спроса и предложения оказался не в пользу продавцов – из-за бурного строительства и большой доли малогабариток в новых проектах с первичного рынка на вторичный перешло слишком много квартир, и спрос не поспевает за пополнением экспозиции", - пояснил он.