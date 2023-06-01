В Великобритании рекордно подешевело жилье

В мае 2023 года жилье в Великобритании подешевело на 3,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее — это рекордное снижение цен на недвижимость в этой европейской стране с июля 2009 года. Такие данные приводит британское ипотечное общество Nationwide Building Society, пишет «Интерфакс».

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В Trading Economics рассказали, что аналитики прогнозировали меньшее снижение показателя — на 3,2 процента. Специалисты добавили, что относительно апреля британское жилье стало дешевле на 0,1 процента, когда эксперты ожидали падения цен на 0,5 процента.

Сейчас дома стоят в среднем 260,74 тысячи фунтов стерлингов (26,3 миллиона рублей). С последнего пика, который случился в августе 2022 года, цены стали ниже на 4 процента, уточнили аналитики.

«Негативные факторы на рынке жилья, похоже, будут усиливаться в ближайшие месяцы», — предупредил старший экономист Nationwide Роберт Гарднер.

В будущем специалисты также ожидают увеличения ставок по ипотеке в Великобритании на фоне сохранения высокой инфляции. По прогнозам Гарднера, надо также ожидать, что процентные ставки будут оставаться высокими более длительный срок, чем предполагалось ранее.