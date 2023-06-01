$80.97-0.0386.58+0.08

Жилье рекордно подешевело в одной европейской стране

В мае 2023 года жилье в Великобритании подешевело на 3,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее — это рекордное снижение цен на недвижимость в этой европейской стране с июля 2009 года. Такие данные приводит британское ипотечное общество Nationwide Building Society, пишет «Интерфакс».

В Великобритании рекордно подешевело жилье
© Lenta.ru

В Trading Economics рассказали, что аналитики прогнозировали меньшее снижение показателя — на 3,2 процента. Специалисты добавили, что относительно апреля британское жилье стало дешевле на 0,1 процента, когда эксперты ожидали падения цен на 0,5 процента.

Сейчас дома стоят в среднем 260,74 тысячи фунтов стерлингов (26,3 миллиона рублей). С последнего пика, который случился в августе 2022 года, цены стали ниже на 4 процента, уточнили аналитики.

«Негативные факторы на рынке жилья, похоже, будут усиливаться в ближайшие месяцы», — предупредил старший экономист Nationwide Роберт Гарднер.

В будущем специалисты также ожидают увеличения ставок по ипотеке в Великобритании на фоне сохранения высокой инфляции. По прогнозам Гарднера, надо также ожидать, что процентные ставки будут оставаться высокими более длительный срок, чем предполагалось ранее.

Ранее специалисты предрекли падение цен на новостройки в России. По оценкам экспертов, сейчас цены на первичном рынке стагнируют и являются завышенными. Одной из причин снижения цен на новостройки может стать изменение структуры сделок на рынке недвижимости — покупатели чаще стали предпочитать вторичное жилье и загородные дома.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий