Россияне назвали размер трат на содержание недвижимости

Размер трат на содержание квартир и загородных домов раскрыли россияне в ходе совместного исследовании сервисов «Ремонт со СберУслугами» и «Работа.ру». В опросе приняли участие 1,4 тысячи человек из разных регионов страны.

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Более половины (51 процент) опрошенных заявили, что тратят на содержание квартиры до 10 тысяч рублей в месяц. 34 процентам респондентов содержание жилья обходится в 11-30 тысяч рублей, 10 процентов платят за это до 50 тысяч рублей, четыре процента — от 51 до 100 тысяч рублей, один процент — более 100 тысяч рублей ежемесячно.

Самой внушительной статьей расходов 66 процентов владельцев квартир назвали коммунальные платежи, 27 процентов — обновление интерьера, 24 процента — мелкий ремонт, 19 процентов — погашение ипотеки. Каждый участник исследования мог выбрать несколько вариантов из предложенных.

Большинство хозяев загородных домов (77 процентов) рассказали, что содержание дачи обходится им в сумму, не превышающую 10 тысяч рублей в месяц. 18 процентов назвали сумму от 11 до 30 тысяч рублей, по два процента пришлось на варианты «от 31 до 50 тысяч рублей» и «от 51 до 100 тысяч рублей». Один процент опрошенных собственников заявил, что платит за содержание загородного дома свыше 100 тысяч рублей в месяц.

Больше всего 31 процент хозяев дач тратит на ремонт и обновление дома, 24 процента — на коммунальные услуги, 18 процентов — на уход за участком, 11 процентов — на членские взносы в СНТ. Среди выбранных респондентами вариантов ответа также были расходы на канализацию, аренду загородного дома, погашение ипотеки.