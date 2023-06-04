Описано будущее рынка недвижимости

«Спрос на первичном рынке застыл еще в марте 2023 года. В этих условиях застройщики не рискуют повышать цены на новостройки, стоимость квартир в крупных городах России в мае снизилась. Например, в Москве новостройки сейчас стоят в среднем 319,8 тысячи рублей за квадратный метр, свидетельствуют данные "ЦИАН.Аналитики". С начала года этот показатель сократился на 0,7 процента. В Санкт-Петербурге стоимость первичной недвижимости за год снизилась на 2,3 процента, до 230,3 тысячи рублей за квадратный метр», — объяснил он.