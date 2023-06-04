Риелторы рассказали о росте цен на готовые квартиры в мае

Цены на квартиры на вторичном рынке в России начали расти в мае. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

По данным «ЦИАН.Аналитики», средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам мая составила 126,5 тыс. руб. за квадратный метр. По сравнению с апрелем «квадрат» подорожал на 0,7%. В «Этажах» привели такую статистику: в мае средняя цена за квадратный метр составила 112,6 тыс. руб. За месяц показатель увеличился на 0,6%.

В «ЦИАН.Аналитике» рассказали, что больше всего цены на готовую недвижимость выросли Челябинске, Омске, Ростове-на-Дону — на 2,4%, 1,9% и 1,5% соответственно. Теперь «квадрат» в Челябинске стоит 76,5 тыс.руб., в Омске — 87,7 тыс., в Ростове — 111,8 тыс.

В Санкт-Петербурге цены выросли на 1,2% до 191 тыс. руб. за квадратный метр, в Москве увеличение составило 0,1%. «Квадрат» в столице теперь стоит 301,2 тыс. руб.

Эксперты отметили увеличение активности покупателей на вторичном рынке и уточнили, что они все чаще склоняются к приобретению квартир, которые в данный момент наилучшим образом подходят для жизни – с современным ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Эксперты не ждут падения спроса и цен на готовое жилье в ближайшее время.