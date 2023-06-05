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В России хотят закрепить понятие «краткосрочный наем жилья»

Минстрой России разработал законопроект, который должен будет закрепить в Жилищном кодексе термин «краткосрочный наём жилья». Об этом сообщает РИА «Новости».

В России хотят закрепить понятие «краткосрочный наем жилья»
© РИА Новости

Напомним, что в марте Конституционный суд России вынес постановление о том, что посуточная сдача квартиры не является гостиничной услугой, которые напрямую запрещены в жилых помещениях. В связи с этим законодателям следует заняться урегулированием этой сферы и при необходимости разработать особые правила для отдельных местностей.

На фоне этого Минстрой предложил дополнить часть 4 статьи 17 Жилищного кодекса. Согласно предложенным поправкам, особенности краткосрочной аренды жилых помещений будут определяться уполномоченным правительством России федеральным органом исполнительной власти.

В данный момент законопроект был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее стало известно, что Минстрой разрешит строить 12-этажные деревянные дома в России.

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