В России захотели брать деньги за капремонт апартаментов

Депутаты профильного комитета Госдумы нижней палаты парламента разрабатывают законопроект, призванный определить порядок управления апартаментами. В нем будет установлен порядок управления таким типом жилья, указаны единые ставки тарифов ЖКХ, а также определены денежные суммы за капремонт, пишут «Известия».

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«Мы создали рабочую группу для проработки деталей законопроекта, который затем планируется внести в Госдуму», — рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Также нужно снизить налог на граждан, которые постоянно живут в апартаментах, добавила она. Сегодня налоговая ставка на такое имущество составляет около двух процентов от стоимости, тогда как на жилье — от 0,1 процента.

Неопределенность правового статуса апарт-комплексов и многофункциональных зданий приводит к спорам и разрозненной судебной практике, отметила юрист, председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян. Например, иногда собственники апартаментов не могут требовать от управляющей организации выполнения обязанностей по регулярной уборке или обслуживанию инженерных систем, привела пример специалист.

Юридически апартаменты в России считаются нежилым помещением, а в действующем законодательстве определения «апартаменты» не существует. Ранее председатель комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Сергей Пахомов заявил, что пока положение подобной недвижимости останется неизменным. Он отметил, что ни юридической, ни физической возможности приравнять такие помещения к жилью нет.