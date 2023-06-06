Маткапитал могут разрешить использовать на ремонт и реконструкцию таунхаусов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая позволит использовать маткапитал на реконструкцию домов блокированной застройки, например, таунхаусов, дуплексов и лейнхаусов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

"Подготовленный законопроект направлен на реализацию правовых позиций Конституционного суда России . Предлагается разрешить использовать средства материнского капитала на реконструкцию дома блокированной застройки, а также иного объекта капитального строительства, в котором расположено жилое помещение, имеющее отдельный вход", - сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев , который состоит в правительственной комиссии.

Он напомнил, что по действующим нормам граждане, проживающие в домах блокированной застройки - двухквартирных, трехквартирных и так далее - не имеют возможности воспользоваться средствами материнского капитала для улучшения жилищных условий. Груздев также подчеркнул, что жилые дома блокированной застройки не попадают под определение "объект индивидуального жилищного строительства". Конституционный суд признал, что такое положение не соответствует Основному закону.