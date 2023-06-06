В России хотят ввести плату за капремонт апартаментов

Плата за капремонт для апартаментов и других нежилых помещений может появиться в России. Также предлагается уравнять плату за ЖКХ для их жильцов по аналогии с квартирами. Об этом пишут «Известия».

В настоящее время в профильном комитете Госдумы разрабатывается соответствующий законопроект, который определит четкий порядок управления таких помещений. В частности, будет определена единая ставка тарифов ЖКХ, установлены взносы на капремонт, а также снижена налоговая нагрузка. Сейчас налог на апартаменты составляет порядка 2% от стоимости, тогда как на обычное жилье — от 0,1%.

По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, пока не планируется приравнивать апартаменты к жилью. Для них будет определен свой особый статус.

«Надежды людей, которые ждут, что существующие апартаменты приравняют к жилью, не оправдаются», — сказала она.