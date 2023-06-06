В Госдуму внесут законопроект о борьбе с "терроризмом потребителей" при приеме квартир

Работа над законопроектом, который ограничит так называемый потребительский терроризм в отношении застройщика при сдаче жилья в новостройках, завершена, документ готов к внесению в Госдуму. Об этом во вторник сообщил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в ходе заседания комиссии РСПП по жилищной политике.

"Мы находимся на пороге принятия одного сложнейшего в политическом и публичном плане решения - закона о регулировании отношений между застройщиком и будущим собственником квартиры в момент ее получения. <…> Здесь мы с коллегами из Минстроя выступим единым фронтом и процедуру передачи, минуя судебные иски, на законодательном уровне утвердим", - сказал он.

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Председатель комиссии РСПП по жилищной политике, президент Национального объединения застройщиков жилья Леонид Казинец пояснил, что речь идет о законе противодействия "потребительскому терроризму" при передаче квартир.

"Сдаешь 2 тыс. квартир, и у тебя 195 исков на что угодно, хоть на текущий кран. Это огромный бизнес адвокатов. <…> Это безумие, это надо регулировать на законодательной основе, иначе все застройщики только и будут делать, что судиться, а строить-то когда?" - добавил он.

Пахомов попросил РСПП поддержать эту законодательную инициативу в публичном поле. Казинец выразил готовность оказать такую помощь. Источник в комитете Госдумы пояснил ТАСС, что законопроект готовится к внесению в парламент, отдельные депутаты с ним уже ознакомились.

История вопроса

В России ранее предпринимались попытки урегулировать процесс сдачи жилья в новостройках так, чтобы законные права граждан соблюдались, но при этом на застройщиков не оказывалось излишнего и необоснованного давления через суды. Так, с марта до конца 2022 года в РФ действовали временные правила взаимодействия застройщиков и участников долевого строительства при передаче недвижимости, которые были частью пакета антикризисных мер.

Согласно этому механизму, дольщик должен был заявить в обращении о выявленных недостатках в полученной им новостройке, при разногласиях с застройщиком привлекался эксперт, предусматривалась возможность досудебного урегулирования споров. Алгоритм был призван снизить число злоупотреблений со стороны недобросовестных взыскателей неустоек.