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ПСБ выдал первый ипотечный кредит в ДНР

ПСБ выдал первый ипотечный кредит в новых регионах России, сообщает пресс-служба банка.

ПСБ выдал первый ипотечный кредит в ДНР
© Газета.Ru

Ипотеку на покупку квартиры на вторичном рынке оформила семья из Донецкой народной республики. Кредит на сумму 850 тыс. рублей был оформлен сроком на 20 лет. Страховую защиту ипотечной сделки обеспечила компания «ПСБ-Страхование».

Кроме того, Минстрой России разрабатывает программу жилищного строительства в новых регионах. После запуска жилищного строительства с использованием механизма долевого участия жители новых регионов смогут воспользоваться льготной ипотекой по ставке не более 2%, и ПСБ в полном объеме удовлетворит спрос населения на предоставление льготных ипотечных кредитов.

В ПСБ отмечают, что формирование системы проектного финансирования застройщиков и доступной ипотеки послужит сильнейшим стимулом для развития жилищного строительства и городской инфраструктуры новых регионов, способствуя экономическому росту и повышению уровня жизни и социальной защиты населения.

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